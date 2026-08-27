В Башкирии при тушении пожара нашли тело погибшего пенсионера

В Буздякском районе при тушении пожара нашли тело 71-летнего погибшего, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Тело обнаружили при разборе места пожара в доме на Интернациональной улице в деревне Письмянтамак.

Пожарные МЧС России и добровольцы пожарных команд Тюрюшевского и Кузеевского сельсоветов потушили также поврежденные огнем автомобили ВАЗ и «Ока».

Дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Майя Иванова