Минтранс Башкирии и ГАИ проводят рейд по автобусам

На межрегиональной трассе Р-240 Уфа — Оренбург проходит рейд в отношении общественного транспорта. В проверке участвуют Госавтоинспекция Уфы и министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Сотрудники ведомств останавливают автобусы и легковые такси. Проверке подлежат техническое состояние автомобилей, наличие разрешений на перевозку пассажиров и багажа. В случае отсутствия документов машины отправляются на штрафстоянку, отмечают в пресс-службе минтранса.

Идэль Гумеров