Выдано положительное заключение на проект детского сада в Камской долине

26 августа было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству детского сада на 350 мест в Камской долине. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Застройщиком является ООО «СЗ «Железно Пермь 2», которое реализует проект КРТ в Камской долине. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Экостройпроект».

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В рамках комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине кировский девелопер «Железно» возводит ЖК «Пятый элемент» на 330 тыс. кв. м. жилья. Там расположится семейный тематический парк. Около 70% территории займут озелененные пространства.

Также в Камской долине появятся аквапарк и парк развлечений, два детских сада и новый картодром на участке 16 га между шоссе Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8—12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей.