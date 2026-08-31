Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский регоператор ТКО регистрирует четыре товарных знака

Акционерное общество «Пермский региональный оператор ТКО» регистрирует четыре новых товарных знака. Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявка подана на 39-й и 40-й классы МКТУ (включает перевозку и хранение отходов; сбор бытовых и промышленных отходов и мусора; переработку отходов; переработку мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; сортировку отходов и вторично переработанных материалов; уничтожение мусора и отходов).

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности.

«ПРО ТКО» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.