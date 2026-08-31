Пермский регоператор ТКО регистрирует четыре товарных знака

Акционерное общество «Пермский региональный оператор ТКО» регистрирует четыре новых товарных знака. Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявка подана на 39-й и 40-й классы МКТУ (включает перевозку и хранение отходов; сбор бытовых и промышленных отходов и мусора; переработку отходов; переработку мусора и отходов; сжигание мусора и отходов; сортировку отходов и вторично переработанных материалов; уничтожение мусора и отходов).

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности.

«ПРО ТКО» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.