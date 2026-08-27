В Кировской области в этом году отремонтируют 75 км сельских дорог

В Кировской области в этом году отремонтируют 146 объектов общей протяженностью около 75 км. Субсидии на ремонт получили 42 муниципальных образования, сообщила пресс-центр правительства области.

К настоящему времени работы завершены на 71 объекте, еще 31 находится в высокой степени готовности. В перечень вошли дороги, обеспечивающие доступ к социальным объектам, а также участки, на состояние которых жаловались жители.

В 2027 году на проект планируют направить 1,5 млрд руб.

Анна Кайдалова