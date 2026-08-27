В Башкирии экс-директора школы приговорили к условному сроку за поборы с учителей

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор бывшему директору школы за поборы с учителей на сумму более 900 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Фигурантку дела признали виновной в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что с 2018 по 2023 год подсудимая утверждала приказы о начислении премий некоторым работникам. Затем она через своего заместителя, которая не знала о преступных намерениях руководителя, сообщала о необходимости отдать директору часть полученных денег.

Средства передавались наличными через заместителя. В общей сложности она получила от работников и присвоила более 960 тыс. руб.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, лишив ее права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных образовательных организациях сроком на год.

Майя Иванова