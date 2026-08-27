Удмуртия вошла в число регионов с наименьшей ценой бензина в июле

Удмуртия оказалась в топе регионов России с самой низкой средней ценой на бензин в июле. По данным «Промрейтинга», республика заняла пятую строчку с показателем 67,53 руб. за литр. Наименьшая стоимость топлива зафиксирована в Омской области (64,67 руб.), Башкортостане (66,20 руб.) и Ярославской области (66,57 руб.). Для составления рейтинга использовались данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый дорогой бензин в июле продавали в Крыму (210,35 руб.), Севастополе (191,19 руб.) и Тыве (110,27 руб.).

В целом по стране топливо в июле по сравнению с июнем подорожало на 6,5%, за год — на 25,9%. Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по РФ в целом в июле составила 77,14 руб. за литр.