Прокуратура направила в суд дело о подпольном производстве пива в Оренбурге
В Оренбурге перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в производстве и сбыте алкогольной продукции без маркировки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, в 2025 году они организовали на территории поселка имени Куйбышева подпольное производство пива.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
С помощью специального оборудования и ингредиентов фигуранты изготовили 238 кег пивных напитков общей стоимостью более 450 тыс. руб. Часть продукции была реализована, однако оставшуюся изъяли сотрудники полиции.
В рамках расследования на имущество обвиняемых и третьих лиц стоимостью свыше 14 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.