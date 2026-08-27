Прокуратура направила в суд дело о подпольном производстве пива в Оренбурге

В Оренбурге перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в производстве и сбыте алкогольной продукции без маркировки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, в 2025 году они организовали на территории поселка имени Куйбышева подпольное производство пива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С помощью специального оборудования и ингредиентов фигуранты изготовили 238 кег пивных напитков общей стоимостью более 450 тыс. руб. Часть продукции была реализована, однако оставшуюся изъяли сотрудники полиции.

В рамках расследования на имущество обвиняемых и третьих лиц стоимостью свыше 14 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева