В Башкирии с предпринимателя взыскали более 600 тысяч рублей за травму ребенка

Верховный суд Башкирии подтвердил решение Уфимского районного суда о взыскании с индивидуального предпринимателя 635 тыс. руб. компенсации морального вреда за травму ребенка в конном клубе. Он признан виновным в оказании небезопасных услуг, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным "Ъ-Уфа", это конный клуб "Жуковский".

Родители указали в иске, что их дочь на протяжении двух лет занималась верховой ездой в конном клубе, принадлежащем ответчику. В октябре 2023 года во время занятия лошадь начала брыкаться, несовершеннолетняя упала и получила тяжелую травму. Сотрудники клуба не вызвали скорую помощь и не сообщили родителям о происшествии. После направления досудебной претензии ответчик добровольно оплатил 41,15 тыс. руб., но не удовлетворил требования в полном объеме.

Истцы, ссылаясь на длительные физические и нравственные страдания ребенка, а также на переживания родителей, просили суд взыскать в пользу несовершеннолетней компенсацию вреда в 1 млн руб., штраф в размере 50 % от взысканной суммы, а также компенсацию морального вреда по 150 тыс. руб. в пользу каждого родителя.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, поддержал письменные возражения.

С учетом судебно-медицинской экспертизы суд установил, что услуга не отвечала требованиям безопасности, а ответственность за вред несет ответчик. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней и ее родителей, штраф в общей сумме 635 тыс. руб.

Ответчик обжаловал решение суда.

Майя Иванова