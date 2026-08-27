Губернатор Самарской области сообщил о необходимости переходить к активному внедрению ИИ в медицине

Самарская область находится только на этапе пилотного использования ИИ в медицине, а нужно уже переходить к активному внедрению. Все возможности для этого есть, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время стратегической сессии, на которой обсудили возможности применения технологий искусственного интеллекта для повышения качества медицинских услуг в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что перед отраслью здравоохранения задач очень много и решать их надо, шагая в ногу со временем и используя современные технологии, в том числе ИИ.

За пять лет создан мощный инфраструктурный фундамент: 61 маммограф, 53 аппарата КТ и 125 рентген-аппаратов подключены к единой сети. Выстроена защита данных. С 2025 года алгоритмы ИИ обработали более 180 тыс. исследований. Из них свыше 63 тыс. помогли выявить патологии.

По словам Вячеслава Федорищева, помогает региону развивать это направление СамГМУ. Например, разрабатывается проект нейрозеркала — ИИ поможет выявлять на ранней стадии когнитивные нарушения у пациентов старше 60 лет. Особенно важно, что в работе над проектами цифровизации участвуют молодые ученые, студенты.

«Продолжаем сотрудничество с нашим вузом и в этом направлении — будем внедрять самарские разработки в учреждениях здравоохранения региона более широко», — сообщил губернатор Самарской области.

Руфия Кутляева