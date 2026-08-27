В Самаре суд взыскал компенсацию в пользу родственников погибшего несовершеннолетнего, травмированного поездом

Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил требования транспортного прокурора о взыскании с ОАО «РЖД» в пользу родственников погибшего компенсации морального вреда и других расходов на сумму более 310 тыс. руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летом 2025 года 17-летний житель Самары был травмирован поездом вблизи станции Кряж Куйбышевской железной дороги. От полученных травм он скончался на месте. ОАО «РЖД» которое является источником повышенной опасности, не компенсировало ущерб родственникам погибшего. Транспортный прокурор обратился в суд для защиты прав семьи погибшего.

Руфия Кутляева