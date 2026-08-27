Пермский «Театр-Театр» продлил сроки проведения конкурса на должность художественного руководителя

Пермский «Театр-Театр» продлил прием заявок от претендентов на должность художественного руководителя. Как сообщается в телеграм-канале театра, это вызвано повышенным интересом профессионалов из разных регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Открытый конкурс на должность художественного руководителя Театра-Театр был объявлен 10 августа 2026 года. Итоги должны были подвести 21 сентября этого года. Как сообщили в оргкомитете конкурса, подготовка документов заняла у соискателей много времени: до 28 августа они должны были направить в конкурсную комиссию резюме, видеовизитки, презентацию программы развития театра и т.п. Оргкомитет конкурса принял решение продлить сроки первого этапа и соответственно изменить график в целом.

Новый график конкурса будет следующим: с 10 августа по 18 сентября 2026 года будет проходить прием и проверка документов кандидатов. С 18 по 24 сентября 2026 года — заочная оценка конкурсных пакетов экспертной комиссией. С 29 по 30 сентября —очная публичная защита программы художественного развития Театра-Театра и индивидуальные профессиональные диалоги с гендиректором театра и министром культуры Прикамья.

Напомним, прежде художественным руководителем Театра-Театра был Борис Мильграм. 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить его за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.