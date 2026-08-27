У экс-директора березниковской УК, обслуживающей 31 дом, аннулировали аттестат

Аннулирован квалификационный аттестат бывшего директора управляющей компании ООО «Набережная». Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

19 мая 2026 года мировой суд на основании возбужденного ИГЖН административного дела дисквалифицировал директора этой управляющей компании на шесть месяцев. Поводом стало грубое нарушение лицензионных требований, а именно наличие задолженности перед ООО «Березниковская водоснабжающая компания». Сумма долга превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг холодного водоснабжения, поставляемого в целях содержания общего имущества многоквартирных домов.

ООО «Набережная» зарегистрировано в 2009 году в Березниках Пермского края и работает в сфере управления многоквартирными домами. В управлении ООО «Набережная» находится 31 многоквартирный дом, расположенный в Березниках. Директором компании являлась Олеся Шишкина. В 2025 году выручка ООО «Набережная» составила 54,7 млн руб., увеличившись на 21,7% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла более чем в пять раз — с 1,2 млн до 7,3 млн руб.