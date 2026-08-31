В отношении крупного прикамского производителя фанеры открыто конкурсное производство

Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Пермская лесопромышленная компания» банкротом. В отношении должника открыто конкурное производство сроком на пять месяцев, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, с заявлением о несостоятельности компании в январе этого года обратилось ООО «Пятигорье». В марте в отношении компании была введена процедура наблюдения. Суд включил требования кредитора на 14,4 млн руб. основного долга и 1,6 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в третью очередь реестра требований кредиторов. Задолженность образовалась в рамках договора покупки древесины. В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на сумму более 150 млн руб.

Как говорится в материалах арбитражного суда, «выявлены признаки преднамеренного банкротства, а также 11 подозрительных сделок, не соответствующих законодательству и рыночным условиям, на общую сумму 23, 1 млн руб.».

ООО «Пермская лесопромышленная компания» (ПЛПК) занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей с 2009 года в Гремячинске. Единоличным владельцем и руководителем компании является Евгений Бакунов, который на сегодняшний день числится учредителем еще десяти организаций, в том числе по производству шпона и ремонту оборудования. В 2025 году выручка ПЛПК составила 721 млн руб., убыток — 290,1 млн руб.