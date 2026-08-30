В Перми сдается в аренду складской комплекс, построенный в рамках ПИП

В Перми по адресу ул. Верхне-Муллинская, 124а сдается складское помещение, построенное в рамках приоритетного инвестиционного проекта в 2025 году. Объявление размещено на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «АСР-Инвест» Фото: презентация ООО «АСР-Инвест»

Цена аренды за месяц составляет 10,6 млн руб. Площадь склада — 9,012 тыс. кв. м. Как говорится в объявлении, на объекте возможно организовать сухой пищевой, алкогольный или фармацевтический склад. Деление складского комплекса нe предполагается.

Напомним, в 2023 году проект строительства складского комплекса в микрорайоне Верхние Муллы получил статус приоритетного инвестиционного. Инвестором проекта выступило ООО «АСР-Инвест». В рамках проекта был построен складской комплекс класса «А» и «В+». Общий объем инвестиций оценивался в 922 млн руб.