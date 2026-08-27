В третий раз продают бывшую компанию Михаила Юревича

На торги в третий раз выставлено 100% доли национализированного ООО «Проспект». Бывший актив экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича хотят продать по голландской системе, указано на портале «ГИС Торги».

ООО «Проспект» владеет торговыми помещениями, в которых ранее размещалась одноименная сеть магазинов. В 2018 году они закрылись, а недвижимость была передана в аренду крупным торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и другим. Этот аукцион проходит по голландской системе, при которой стоимость лота может снизиться на 50%. Начальная цена доли в компании составляет 3,7 млрд руб., шаг торгов — 36,9 млн руб., размер задатка — 738 млн руб. (20%). Шаг понижения установлен в размере 184,5 млн руб., цена отсечения — 1,8 млрд руб. Аукцион пройдет 2 сентября.

Бывшие активы Михаила Юревича пытаются продать уже несколько месяцев. На данный момент ТРК «Урал» выкуплен челябинским ООО «Профнедвижимость», связанным с семьей экс-депутата заксобрания региона Игоря Свеженцева. Магазин «Школьник» («Новая планета») перешел структурам, близким к основателям федеральной сети «Золотое яблоко». В торгах по продаже 100% долей ООО «Родник», владеющего ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“» победило ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (Санкт-Петербург).