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ПСБ Private Banking второй год подряд отмечен "золотом" Forbes

ПСБ Private Banking второй год подряд отмечен "золотом" среди российских банков по версии рейтинга журнала Forbes. Важную роль в высокой оценке экспертов сыграли привлекательные условия по финансовым продуктам, объем клиентского портфеля, размещенного в различные активы, возможности альтернативных инвестиционных инструментов и гибкие условия обслуживания состоятельных клиентов.

За последний год ПСБ Private Banking запустил новый флагманский пакет услуг ПСБ "Элемент", улучшил условия программы лояльности, предложил новые накопительные продукты в китайских юанях и турецких лирах, а также расширил возможности lifestyle-сервисов, предложив полный комплекс услуг по сопровождению сделок с недвижимостью, приобретению эксклюзивных марок автомобилей и многое другое.

Одним из новых направлений ПСБ Private Banking стала работа по расширению инвестиций в предметы искусства. В партнерстве с одной из ведущих картинных галерей в конце прошлого года. ПСБ Private Banking открыл во флагманском офисе на улице Балчуг художест венное пространство, где состоятельные клиенты могут приобрести в свою коллекцию работы известных художников. ПСБ также на постоянной основе организует тематические мероприятия с участием профессиональных арт-консультантов и ведущих представителей художественного мира.

«Эффективное управление и защита семейного капитала остается приоритетом в работе ПСБ Private Banking. Мы учитываем запросы и образ жизни каждого состоятельного клиента и создаем комплексную программу с оптимальными финансовыми, налоговыми и юридическими ре шениями по управлению активами. Одним из востребованных инструментов сохранения и приумножения капитала выступают альтернативные инвестиции, в том числе в искусство, позволяющие сформировать сбалансированный портфель и зафиксировать высокую доходность. Пол ученная награда - это не только признание наших достижений на рынке частного капитала, но и высокая ответственность, которая побуждает нас создавать новые и актуальные продукты и сервисы для наших клиентов", — ответил Евгений Сафонов, старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ.

Private Banking (англ.) - частное банковское обслуживание.
lifestyle- образ жизни

ПАО «Банк ПСБ»

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