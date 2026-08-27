В Миассе открыли завод спецтехники за 88 млн рублей

ООО «Автоспецтехника „Слон“» запустило в Миассе новую производственную площадку полного цикла. Стоимость инвестиций составила 88 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Производственные площади нового завода превышают 4 тыс. кв. м, а общая территория занимает 3 га. Здесь предусмотрен полный цикл изготовления спецмашин: от подготовки металла и сварки до окраски, сборки, испытаний и финальной проверки качества. Склады и стоянку готовой техники разместили на этой же территории. Участок сборки рассчитан на создание 10 машин одновременно, что позволяет выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Изначально производство «Слона» находилось в Златоусте, а головной офис — в Миассе. Новая площадка не только облегчает процессы, но и позволяет выпускать востребованные модели чемоданного и эллиптического сечения, которые используют для перевозки нефтепродуктов и технической воды. Раньше завод сам изготавливал только автоцистерны круглого сечения — вакуумные и илососные машины.

Предприятие вложило в реализацию проекта более 18 млн руб. собственных средств, еще 70 млн руб. в качестве льготного займа предоставил региональный фонд развития промышленности. На эти деньги закупили станок лазерной резки листового металла и гибочный пресс.

Виталина Ярховска