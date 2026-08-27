В Прикамье за минувшую неделю подешевело дизельное топливо

За неделю с 18 по 24 августа 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае выросла на 26 коп. и составила 81,73 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 77,46 руб. за литр и 98,20 руб. за литр соответственно. В то же время стоимость АИ-95 увеличилась на 46 коп., а цена на дизельное топливо снизилась на 69 коп. и составила 88,22 руб. за литр.

Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 74,52 руб. за литр.

По данным Росстата, с 18 по 24 августа 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Дагестан (+7,8%) и Рязанской области (+6,2%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 5 субъектах Российской Федерации, более всего — в республиках Крым (-8,5%) и Хакасия (-2,8%).