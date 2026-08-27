Гордума Астрахани провела совещание по вопросам капремонта

В гордуме Астрахани прошла рабочая встреча с участием регионального координатора партпроекта «Школа ЖКХ», спикера Игоря Седова, руководителя комитета по бюджету Александра Тихонова, а также представителей регионального минстроя, службы жилнадзора, фонда капремонта и управляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Поводом для обсуждения стал перевод средств капитального ремонта со специальных счетов на счет регионального оператора. Это коснулось домов, где собственники не провели необходимые работы в установленные региональной программой сроки и не выполнили требуемые действия по переносу сроков ремонта. Данный порядок предусмотрен Жилищным кодексом РФ.

На совещании отметили, что у части собственников возникли вопросы в связи с переводом средств. Представители профильных ведомств заявили о готовности разбирать каждую ситуацию индивидуально. Председатель гордумы Игорь Седов отметил важность открытого диалога и прозрачности процессов.

Нина Шевченко