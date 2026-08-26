В Астраханской области ввели воздушную опасность

Режим «Воздушная опасность» действует в Астраханской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

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Астраханцев просят не покидать квартиры (дома). Отойдите от окон и укройтесь в помещении с несущими стенами без остекления. Перекройте газ, воду, отключите электричество.

Пройдите в ближайшее укрытие, если вы на улице. Спасатели напоминают, что снимать БВС и работу ПВО запрещено.

Мобильный интернет и связь могут работать с перебоями. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко