Фонтан «Детский хоровод» вернулся на Привокзальную площадь Волгограда

В Волгограде после реконструкции открыли Привокзальную площадь и воссозданный фонтан «Детский хоровод». Проект реализован администрацией региона, компаниями «ЛУКОЙЛ» и ТМК, а также Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» по инициативе участников молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

Губернатор Андрей Бочаров отметил, что возвращение фонтана на историческое место стало важной частью работы по сохранению памяти о подвиге Сталинграда. «Реализована мечта многих поколений жителей нашего любимого города и всей страны», — сказал глава региона.

Учредитель фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов отметил, что идея восстановления скульптуры существовала давно, а на реализацию ушло семь месяцев. Над воссозданием работал народный художник РФ Андрей Ковальчук, опиравшийся на эскизы 1930-х годов. Для долговечности фонтана шесть детских фигур отлиты в брозе, чаша диаметром 15 м облицована 80 тоннами карельского гранита с гидрофобной обработкой. Гидросистема с автоматической регулировкой напора адаптируется к внешним условиям.

Площадь получила прогулочный променад, скамейки, освещение и ландшафтные композиции из более 300 деревьев и кустарников. В регионе с 2014 года благоустроено около 2,9 тыс. общественных и дворовых территорий, в 2026 году запланировано еще 200 проектов.

Нина Шевченко