Не те же на манеже

Один из самых современных спортивных объектов в регионе, спорткомплекс «Звезда-2013», возможно, будет передан региону. По данным минэкономразвития края, это произойдет, если в рамках банкротства нынешнего собственника объекта ООО «Звезда-2013» его не удастся продать на торгах. Такой порядок предусмотрен законодательством о ГЧП, в рамках которого был построен манеж. При этом власти без проведения конкурса могут подыскать другого инвестора. Собеседники отмечают, что объект сохранит спортивное назначение при любом развитии событий. Эксперты говорят, что круг интересантов на спортивные объекты ограничен из-за сложной экономики таких проектов. Поэтому лучшим вариантом для объекта станет передача его в собственность края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О возможных сценариях развития ситуации со спортивным комплексом в Мотовилихе, который принадлежит банкротящемуся ООО «Звезда-2013», рассказала и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам заксобрания Пермского края. Отвечая на вопрос депутатов о судьбе объекта, госпожа Трусова отметила, что, согласно закону, имущество ООО будет выставлено на торги. Если они не состоятся, то объект с возмещением затрат будет передан публичному партнеру, в качестве которого в данном случае выступает Пермский край. Как пояснили «Ъ-Прикамье» источники, близкие к властям региона, такая процедура предусмотрена действующим законодательством о государственно-частном партнерстве, соглашение о котором заключили Пермский край и ООО «Звезда-2013».

Напомним, соглашение о строительстве в Мотовилихинском районе крытого спортивного манежа было заключено в 2021 году. Основным инвестором проекта выступила «Звезда-2013». Крытый манеж был сдан в эксплуатацию в 2024 году. Общая стоимость объекта составила 132 млн руб. Из них 31,6 млн направил бюджет РФ, еще около 10 млн — краевой бюджет. Комплекс включает в себя зал с универсальным покрытием для игры в гандбол и волейбол, поля для мини-футбола. Взамен на инвестиции ООО получило без конкурса земельный участок с инженерными коммуникациями сроком на 20 лет. При этом изначально общая стоимость проекта оценивалась в 40 млн руб.

Для строительства, как следует из материалов Арбитражного суда Пермского края, «Звезда-2013» привлекла кредитные средства в Сбербанке и в ВТБ. При этом в залоге у банка оказалось имущество ООО. Речь идет о нежилом помещении площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также о здании построенного многофункционального спортивного центра и праве аренды земельного участка по ул. А. Гайдара, 12б.

В итоге из-за существенного превышения затрат инвестора над первоначальной сметой компания не смогла обслуживать кредиты. Банки сначала обратились в суд с исками о взыскании средств, а затем и с заявлениями о признании общества банкротом. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении должника наблюдение, а в апреле этого года — конкурсное производство. Согласно отчету конкурсного управляющего, общая сумма задолженности перед реестровыми кредиторами с учетом пеней и процентов превышает 260,6 млн руб. При этом стоимость имущества должника составляет 281,5 млн руб. Восстановление его платежеспособности невозможно.

Летом этого года банк ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом владельца ООО «Звезда-2013» Алексея Сыропятова, долг которого перед кредитной организацией превышает 169,3 млн руб. Господин Сыропятов, как следует из материалов дела, является поручителем по кредитным договорам, которые заключило общество. Суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Также направлено заявление о признании несостоятельным директора «Звезды-2013» Даниила Жвакина.

Стоит отметить, что, согласно федеральному закону «О государственно-частном партнерстве в Российской Федерации», краевые власти могут заменить партнера, который не исполняет соглашение о государственно-частном партнерстве. Согласно п. 14 ст. 13 закона, в случае банкротства инвестора это возможно без проведения конкурса. Собеседник, близкий к минспорту Прикамья, говорит, что и в случае продажи объекта с торгов, и при появлении нового частного партнера объект сохранит свое спортивное назначение. «Земельный участок под манежем был предоставлен именно под спортивные цели, смена зонирования фактически невозможна»,— пояснил источник.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов считает, что круг интересантов на большие спортивные объекты ограничен. «Необходимо тщательно подсчитать экономическую составляющую проекта. Какая будет загрузка, стоимость аренды площадок и какие затраты потребуются инвестору. Возможно, для потенциального инвестора это может быть больше имиджевый, чем коммерческий проект»,— полагает он.

Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова отметила, что примеры частных владельцев спортивной недвижимости в Пермском крае есть. Например, успешно функционирует частная ледовая арена, теннисные корты, бассейн, у которых полная заполняемость. В то же время футбол, и особенно детский футбол, не приносит такой же коммерческой выгоды, как, к примеру, теннис. «Манеж очень хороший, современный и востребованный. Я думаю, лучший вариант, если объект в итоге будет передан краю»,— говорит госпожа Денисова.

Юлия Духина, Анастасия Леонтьева