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Угроза атаки беспилотников объявлена в Пензенской области

Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей не покидать дома. Отойдите от окон. Отключите свет, газ и воду. Укройтесь в помещении с несущими стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом.

Пройдите в ближайшее здание, если вы на улице. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг.

Губернатор Олег Мельниченко просит пензенцев сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко