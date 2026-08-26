Права дольщиков нескольких ЖСК от «УМ-24» защитят в Саратове

Саратовские власти продолжают работу с обращениями граждан по проблемам с достройкой ЖСК «Подворье», «Подворье плюс», «Динамовский», «Нескучный» и «Строитель». Сегодня состоялось заседание профильной рабочей группы. Участники детально обсудили текущую ситуацию и план достройки проблемных объектов, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Указанные комплексы возводят «УМ-24» и связанные с ней компании. Организациями владеют и руководят Ольга Осипова и Елена Никитина (Rusprofile). Выручка существующего с 2023 года «УМ» составила в 2025 году 5,2 млн руб. (+100% год к году), прибыль — 23 тыс. руб. (+100%).

Ранее у председателей кооперативов затребовали отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Документы направили в правоохранительные и надзорные ведомства. Там они пройдут правовую оценку для принятия дальнейших решений.

Областное правительство формирует план первоочередных мероприятий для всех домов. Предполагается проведение детального финансового аудита. Также планируют оценить стоимости и реальные сроки достройки с учетом текущей готовности объектов.

До этого выявили проблемы с фактическим составом правлений кооперативов. В них вошли сторонние лица, а сами пайщики оказались отстранены от ключевых решений. Гражданам предложили создать инициативные группы для контроля над процессами.

Дарья Васенина