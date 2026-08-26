Опасность БПЛА объявлена в Волгоградской области
Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Волгоградцев призывают оставаться дома. Не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Рекомендуется отключить свет, газ, воду и пройти в помещение с капитальными стенами без остекления. Например, вы можете укрыться в ванной.
Если вы все же на улице, пройдите в ближайшее здание. Также можно переждать угрозу в подземном переходе или паркинге.
Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.