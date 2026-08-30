У родственников пермского аптекаря снова поищут имущество

Один из крупнейших фармдистрибуторов РФ — ООО «ФК Пульс» потребовал представить Федеральной нотариальной палате (ФНП) сведения об имуществе и сделках всех родственников и близких бывшего пермского бизнесмена Андрея Годовалова, начиная с 2020 года. Согласно данным банкротного дела ИП Годовалова, речь идет о нем самом, бывшей и нынешней супругах, четверых детях, один из которых несовершеннолетний и родственниках жены. 14 августа суд поддержал требования об обращении в ФНП кредитора, которому бизнесмен задолжал 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ранее по требованию ФК «Пульс» была отстранена от выполнения обязанностей управляющего господина Годовалова Светлана Ломакина. По мнению кредитора, управляющая не предприняла должных действий по поиску имущества должника и формированию конкурсной массы.

В частности, кредитор указал что на имя должника были открыты счета в иностранных кредитных учреждениях, в частности в АО «Фридом Банк Казахстан», а также иных иностранных банках (включая Францию и Италию). Но сведений о получении данных выписок, а также эффективных действий по их анализу и выявлению подозрительных операций со стороны финансового управляющего не представлено.

Андрей Годовалов был совладельцем одноименного ООО, которое было оптовым поставщиком лекарств. В 2023 году ООО «Годовалов» заявило о ликвидации. В начале 2024 года общество было признано банкротом. В реестр требований ООО «Годовалов» включены требования 217 кредиторов на общую сумму 9,522 млрд руб. Среди них поставщики продукции (более 200 кредиторов), кредитные организации (4 банка), Федеральная налоговая служба (уполномоченный орган). Существенная часть кредиторской задолженности ООО «Годовалов» перед поставщиками возникла в период с марта 2021 года по декабрь 2023 года. Сам Андрей Годовалов еще в 2023 году покинул РФ.