В Самарской области полностью запретили продажу алкоголя 1 сентября

Продажа алкоголя будет полностью запрещена в городах и районах Самарской области в День знаний, 1 сентября. Соответствующие решения регионального правительства опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Запрет будет действовать в регионе во вторник с 8:00 до 23:00 (MSK+1). Эта мера не будет распространяться 1 сентября на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания в Самарской области.

Георгий Портнов