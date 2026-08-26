ФК «Оренбург» опроверг связь ухода руководства с победой над «Зенитом»

Футбольный клуб «Оренбург» официально опроверг информацию о том, что президент Кирилл Волженкин и спортивный директор Исмаил Ибрагимов покинули свои должности из-за победы над петербургским «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России. В клубе заявили, что руководители ушли по обоюдному согласию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее в Telegram-канале «Mash на спорте» появилось сообщение, согласно которому Волженкин и Ибрагимов лишились постов в связи с успешным исходом матча против «Зенита» (2:1) в сезоне-2025/26. В футбольном клубе «Оренбург» эту версию назвали не соответствующей действительности.

Как уточнили представители клуба в беседе с изданием «Спорт-Экспресс», решение об уходе обоих менеджеров было принято на основании взаимного согласия. Данная информация, по словам собеседников издания, уже публиковалась в официальных аккаунтах команды в соцсетях.

Яна Вежлева