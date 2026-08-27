«Великая Русь», Миядзаки под звездным куполом и ЛСП

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде — снова фестивальные: в городе запланированы культурные события в разных жанрах. В кинотеатре «Орленок» пройдут показы Летнего архитектурного фестиваля, объединяющего документальные фильмы о знаковых архитекторах. В Доме актера им. В. В. Вихрова на фестивале «ЭкстрАкт» команды из разных регионов представят короткие постановки литературной классики. Гости «Дожинок» на Щелоковском хуторе будут праздновать окончание жатвы по старинным обычаям, а зрителям «Великой Руси» представят военные марши и мультимедийные инсталляции у собора Александра Невского. Эти и другие события — в подборке «Ъ-Приволжье».

Выставки «Момент и ракурс» Екатерины Никитиной 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Министерство культуры Нижегородской области Фото: министерство культуры Нижегородской области Фото: министерство культуры Нижегородской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Министерство культуры Нижегородской области Фото: министерство культуры Нижегородской области Фото: министерство культуры Нижегородской области В Русском музее фотографии представлены 70 работ Екатерины Никитиной, супруги губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как сообщают организаторы, фотографии открывают «живописную красоту Нижнего Новгорода и яркие впечатления от путешествий по разным странам»: «В работах Екатерины Никитиной встречаются юмор и неожиданность, композиционная выверенность сочетается с философским подходом и ностальгическими мотивами, геометрическая гармония складывается из архитектурных деталей, узоров улиц, природных структур». В экспозиции две серии — черно-белая и цветная, специальный раздел посвящен Нижнему Новгороду, ставшему для автора «близким и родным». Когда: по 27 сентября Где: Русский музей фотографии, Пискунова, 9а Билеты: 150 — 300 руб. «Единение. Дружба народов Поволжья» 12+ В корпусе Нижегородского художественного музея, представляющего искусство ХХ века, открывается выставка работ членов Союза художников РФ из Нижегородской области, а также республик Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия. В экспозиции представлено более 250 произведений различных видов и жанров станкового, народного и декоративно-прикладного искусства. Межрегиональная выставка — пятая в рамках проекта «Единение». Он появился в 2005 году по инициативе нижегородской организации Союза художников России. Когда: с 28 августа по 18 октября Где: НГХМ, корпус «Искусство ХХ века», пл. Минина и Пожарского, 2/2 Билеты: 250 — 500 руб.

Кино «Римские каникулы» 14+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Kobal Collection / предоставлено Victoria and Albert Museum, London Фото: The Kobal Collection / предоставлено Victoria and Albert Museum, London В Доме архитектора покажут легендарную романтическую комедию о вечном городе с Одри Хепберн и Грегори Пеком. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показом искусствовед Антон Марцев расскажет о том, что итальянского и даже римского можно повстречать прямо на улицах Нижнего Новгорода. Регистрация — по ссылке. Когда: 27 августа, 17:30 Где: Дом архитектора, Верхне-Волжская наб., 2 Билеты: вход свободный, по регистрации Летний архитектурный фестиваль 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Зеленое на сером» об аргентинском архитекторе Эмилио Амбасе

Фото: «Кинопоиск» Кадр из фильма «Зеленое на сером» об аргентинском архитекторе Эмилио Амбасе

Фото: «Кинопоиск» В кинотеатре «Орленок» пройдут показы в рамках Летнего архитектурного фестиваля (ЛАФ) — проекта арт-объединения CoolConnections. Фестиваль, по формулировке организаторов, собирает фильмы «об архитектуре как живой истории человеческих идей и судеб». В афише ближайших выходных — документальный фильм «Павильон на воде» (28 августа, 19:00), отрекомендованный как «дзен-кино о том, как венецианец Карло Скарпа постигал суть прекрасного в Японии»; «Леверенц. Божественная тьма» (29 августа, 14:20) — медитативное погружение в загадочный мир шведского модерниста Сигурда Леверенца, которого называют «Караваджо» в мире архитектуры; «Видит бог» (30 августа, 17:30) — фильм-биография дизайнера Оскара Тускетса Бланки, который вместе с Сальвадором Дали создал знаменитый диван-губы; «Зеленое на сером» (30 августа, 19:30) — фильм о новаторской работе аргентинского архитектора Эмилио Амбаса, который одним из первых сделал природу главной осью урбанистических перемен. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль продолжится и на первой неделе сентября. Когда: по 2 сентября Где: «Орленок», Б.Покровская ул., 39а Билеты: 400 — 420 руб.

Театр Фестиваль «ЭкстрАкт» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Барышня-крестьянка» нижегородского театра «Вера»

Фото: Нижегородский театр «Вера» Сцена из спектакля «Барышня-крестьянка» нижегородского театра «Вера»

Фото: Нижегородский театр «Вера» На сцене Дома актера им. В.В. Вихрова пройдет фестиваль «ЭкстрАкт» — первый в России фестиваль коротких спектаклей по произведениям мировой литературы и драматургии. Показы призваны привлечь в театр молодую аудиторию — школьников и студентов, которые не готовы к трехчасовым спектаклям: хронометраж каждой постановки сопоставим со школьным уроком или эпизодом сериала (около часа). В программе — как классика школьной программы, вроде «Слова о полку Игореве» (Театр сторителлинга Константина Кожевникова, 12+), «Станционного смотрителя» (Коми-Пермяцкий театр, 12+) и «Барышни-крестьянки» (Нижегородский театра «Вера», 12+), так и что-то более необычное, вроде спектакля «Оркестр господина Лебонзо, или Вечная любовь» (16+) в исполнении Подольского драматического театра PDKDrama. Все спектакли «ЭкстрАкта» будут транслироваться онлайн в прямом эфире, ссылки организаторы обещают публиковать в группе фестиваля в «ВКонтакте». Когда: 26 — 30 августа Где: Дома актера им. В.В. Вихрова, Пискунова ул., 10 Билеты: вход свободный, по регистрации «Кармен» 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперы «Кармен» Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина

Фото: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина Сцена из оперы «Кармен» Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина

Фото: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина Нижегородский театр оперы и балета открывает сезон одним из своих самых ярких спектаклей последних лет — оперой «Кармен» в постановке Елизаветы Мороз. Это постановка в формате «театр в театре», где Кармен — заводила любительской труппы, которая своими силами ставит оперу Бизе. По отзывам критиков, сохраняя страсть оригинала, Мороз создала свежий, легкий спектакль о магии сцены. В главной роли в ближайших показах — Валерия Горбунова (28 августа) и Елизавета Вайслейб (29 августа). Когда: 28, 29 августа, 18:30 Где: Театр оперы и балета, Белинского ул., 59 Билеты: 500 — 4000 руб. «Любить Сальвадора» 18+ Премьерная постановка объединения «Новый театр» о роковой связи художника и его музы. Спектакль отрекомендован как «сказка для взрослых»: «Это визуальное исследование вечного конфликта творца с реальностью, обществом и собственной семьей». Драматург — Наталия Юдина, режиссер — Полина Майорова, в ролях — актеры нижегородских театров: Антон Мигунов, Михаил Жулев, Алина Хакимова, Денис Волков, Виктория Цыганова. Когда: 29 августа, 19:30 Где: «Планетарий 1», парк «Швейцария», Гагарина пр., 35н Билеты: 1300 руб. «Автобус. Приключение» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера спектакля «Автобус. Приключение» в 2020 году

Фото: Объединение «Нетеатр» Премьера спектакля «Автобус. Приключение» в 2020 году

Фото: Объединение «Нетеатр» Спектакль объединения «Нетеатр» в движущемся автобусе. Премьера состоялась в ковидном 2020 году и была вынужденной: коллектив пытался привлечь внимание к частным театрам, которые не торопились открывать. Но постановка худрука «Нетеатра» Дмитрия Сухотерина до сих пор не утратила популярности: в театре ее называют самой упоминаемой в СМИ. Спектакль интерактивный: границы между зрителями и актерами стерты, действие развивается непредсказуемо. Когда: 30 августа, 14:00, 16:00 Где: Минина и Пожарского пл., у памятника В. П. Чкалову Билеты: 900 руб. — для проезда стоя, 1400 руб. — с местом для сидения

Фестивали и праздники «Великая Русь» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный фестиваль, объединяющий живую классическую музыку и мультимедийные технологии, проходит каждый год у собора Александра Невского на Стрелке. Световые инсталляции на фасаде 87-метрового храма сопровождают масштабную концертную программу под открытым небом. В этом году фестиваль посвящен истории побед русской армии. Каждый тематический блок концерта посвящен отдельной исторической эпохе. В основе программы —военные марши. В концерте примут участие солисты и оркестр театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, а также приглашенные артисты. Когда: 29 августа, 20:00 Где: Стрелка ул., 3а Билеты: стоячий сектор — по регистрации, сидячий — 1500 руб. «Дожинки» на Щелоковском хуторе 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодный фольклорный праздник в музее-заповеднике, посвященный празднованию окончания жатвы по старинным обычаям. В этом году в программе — фарс-спектакль «Разборчивая невеста», продолжение прошлогодней комедии «Базарный день», народные танцы и хороводы, музыкальные номера с шарманкой, выступления фольклорных коллективов Нижнего Новгорода и области. Когда: 30 августа, 12:00 Где: Щелоковский хутор, Горбатовская, 41 Билеты: 200 — 600 руб.