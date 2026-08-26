В Самарской области трех работников мукомольного завода оштрафовали из-за гибели слесаря

В Кинель-Черкасском районе по результатам прокурорской проверки три должных лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации). Каждому назначен штраф в размере 5 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в апреле во время работ в галерее, соединяющей технологический корпус и склад готовой продукции, слесарь упал с высоты. От полученных травм он скончался. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева