На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Прикамье выделено около 1,03 млрд рублей

В 2026 году финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры в Пермском крае составило около 1,03 млрд руб. Об этом 26 августа на комитете по промышленности, экономической политике и налогам рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Наталья Киселева.

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По ее данным, в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году из федерального бюджета выделено 518,1 млн руб., из краевого — 263,2 млн руб., из муниципальных — 41,1 млн руб. В результате реализации проекта качество услуг по водоснабжению улучшится для 23,9 тыс. чел., кроме того, будет обновлено 56,2 км. сетей.

По аналогичному региональному проекту из краевого бюджета было выделено 145,7 млн руб., из местных — 62,4 млн руб. Реализация мероприятий позволит обновить 13,6 км сетей водоснабжения и улучшить качество предоставления услуг по водоснабжению для 25,6 тыс. чел. По региональному проекту «Комфортный край» было выделено 379,3 млн руб.

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям в 2025 году, составила 7,5% (в 2024 году — 6,3%), по санитарно-химическим показателям доля проб воды из источников составила 14,45% (в 2024 году — 19,1%). Информация об этом содержится в приложении к письму o ходе реализации закона Пермского края «О безопасности питьевой воды».

Основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2025 году, как и в предыдущие годы, является отсутствие зон санитарной охраны.