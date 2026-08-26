Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом полугодии составила 165,2 млрд руб. Показатель почти втрое превысил результат за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выручка за шесть месяцев выросла на 15,8%, до 881,6 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась вдвое, до 222 млрд руб.

Капитальные затраты «Татнефти» снизились на 8,9%, до 59,7 млрд руб.

Анна Кайдалова