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За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом полугодии составила 165,2 млрд руб. Показатель почти втрое превысил результат за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое

За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выручка за шесть месяцев выросла на 15,8%, до 881,6 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась вдвое, до 222 млрд руб.

Капитальные затраты «Татнефти» снизились на 8,9%, до 59,7 млрд руб.

Анна Кайдалова