За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом полугодии составила 165,2 млрд руб. Показатель почти втрое превысил результат за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
За год чистая прибыль «Татнефти» выросла почти втрое
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Выручка за шесть месяцев выросла на 15,8%, до 881,6 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась вдвое, до 222 млрд руб.
Капитальные затраты «Татнефти» снизились на 8,9%, до 59,7 млрд руб.