Башкирия заняла второе место в рейтинге по промышленному росту среди регионов

Башкирия находится на втором месте в интегральном рейтинге динамики промышленного производства в российских регионах в первом полугодии этого года, составленном Центром развития региональной политики. Рейтинг учитывал динамику промышленного производства и обрабатывающего сектора, а также оценку эффективности промышленной политики Минпромторга РФ.

Первое место заняла Москва, где объемы промышленного производства увеличились на 12,1%, третье — Татарстан. В группу лидеров также вошли Дагестан, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В Башкирии объемы выпуска в январе — июне выросли на 6,7% в реальном выражении. В обрабатывающей промышленности рост составил 10,3%, а в рейтинге Минпромторга республика заняла четвертое место. В среднем по России в первом полугодии промпроизводство выросло на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По мнению аналитиков Центра развития региональной политики, Москва, Башкирия, Татарстан и Подмосковье характеризуются самыми устойчивыми показателями промышленности.

Идэль Гумеров