Экс-чиновник из Самарской области включен в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия

Николай Бобряшов, ранее работавший руководителем управления сельского хозяйства Алексеевского района Самарской области, включен в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционное нарушение. Информация размещена на портале госслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для включения Николая Бобряшова в соответствующий реестр стало неприятие экс-чиновником мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Руководителя управления сельского хозяйства Алексеевского района уволили 13 августа. А 24 августа запись об этом появилась на портале госслужбы.

Для чиновника включение в указанный реестр означает пятилетний запрет на работу в государственных и муниципальных структурах, невозможность занимать должности, связанные с обслуживанием ценностей, запрет на работу в сфере закупок и ограничения при трудоустройстве в финансовые организации. Попадание в такой реестр свидетельствует о полной утрате доверия к чиновнику со стороны государства.

Исключение из реестра возможно только в трех случаях: отмена акта об увольнении, вступление в силу судебного решения об отмене увольнения и смерть лица.

Георгий Портнов