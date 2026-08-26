Правит балл

Средний проходной балл в вузы Нижегородской области в 2026 году вырос на 30% в сравнении с показателем прошлого года — до 186—190 баллов. В учреждениях среднего профессионального образования (СПО) средний балл держится на отметке в 4,8, но количество девятиклассников, которые поступают в техникумы и колледжи, увеличилось до 65%. «Ъ-Приволжье» обобщил итоги приемной кампании и ключевые тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Технический «перегиб»

Данные об итогах приемной кампании-2026 представил министр науки и высшего образования региона Михаил Пучков на заседании комитета по социальным вопросам нижегородского заксобрания. Всего в области единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году сдавали более 13,69 тыс. человек, среди которых 12,67 тыс. выпускников школ текущего года, 712 выпускников прошлых лет и 249 студентов учреждений среднего профессионального образования. В сравнении с прошлым годом сдававших ЕГЭ стало больше на 174 человека.

Математику профильного уровня в этом году предпочли сдавать 7,12 тыс. (6,54 тыс. в 2025 году, рост почти на 9%) школьников, а базовый уровень сдали 5,39 тыс. (5,48 тыс. в прошлом году, снижение на 1,5%). Гуманитарные предметы, такие как история и литература, интересны наименьшему количеству школьников: их выбрали 1,65 тыс. (1,68 тыс., минус почти 2%) и 734 (761, минус 3,5%) человек. Иностранный язык на ЕГЭ предпочли 1,61 тыс. ребят, что больше прошлогоднего показателя на 32 человека, или 2%. Самыми популярными предметами у выпускников, по словам Михаила Пучкова, остаются информатика и обществознание. «Мы ведем системную работу, чтобы выпускники делали выбор в пользу предметов естественно-научного цикла», — добавил министр.

Количество стобалльников по сравнению с 2025 годом выросло на треть – до 176 человек. В прошлом году их было 135. Ребят, получивших высший балл сразу по нескольким предметам, в 2026 году 25. Наибольше количество стобалльников среди тех, кто сдавали русский язык (55 человек), физику (49) и математику профильного уровня (45). В 2025 году высокое количество стобалльников наблюдалось только среди тех, кто сдавал химию (52) и русский язык (33).

«Слишком сильно упал интерес к гуманитарным предметам. Средний балл по ним невысок и складывается ощущение, что мы находимся на пороге очередного перегиба. Забывать о развитии гуманитарных профессий совершенно нельзя. Возможно, региональному министерству образования стоит обратить на это внимание, когда речь пойдет о популяризации именно таких специальностей, а такой тренд, безусловно, настанет», —прокомментировал итоги кампании депутат регионального парламента Дмитрий Бедняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В дополнительные «президентские» дни основного периода сдачи ЕГЭ 2,96 тыс. выпускников воспользовались возможностью изменить свой балл: 2,14 тыс. человек (72,26%) его улучшили, 255 (8,63%) — не изменили, 565 (19,11%) — ухудшили. Вместе с тем почти вдвое выросло и число не сдавших ЕГЭ: со 125 в прошлом до 185 в этом году.

Средний проходной балл в некоторые вузы Нижегородской области, как рассказал министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов, в 2026 году увеличился на 30%. В Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского он вырос со 140 в 2025 году до 190 в 2026 году, в техническом университете им. Р. Е. Алексеева — со 146 до 186, в архитектурно-строительном — со 134 до 187.

В этом году в вузах региона для абитуриентов предусмотрено более 9,6 тыс. бюджетных и более 15 тыс. платных мест. «Для сравнения, в прошлом году на внебюджетные места вузы приняли чуть более 10 тыс. абитуриентов», — пояснила заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова.

Например, в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, всего на бюджет зачислено 2,47 тыс. человек (в прошлом году — 2,48 тыс.). В целом абитуриенты подали в ННГУ в этом году больше 110 тыс. заявлений, в прошлом их было 95 тыс.В топ популярных направлений подготовки вошли дисциплины, связанные с математикой, информационными технологиями, экономикой, юриспруденцией и управлением, тогда как в прошлом году в топе была специальность «Программная инженерия».

Высокий «Профессионалитет»

Среди выпускников девятых классов основной государственный экзамен (ОГЭ) сдали 34,85 тыс. человек, что выше показателя за прошлый год на 367 школьников. Из них 34,56 тыс. — выпускники текущего года, и 294 — школьники, не завершившие освоение образовательной программы в предыдущие годы. Меньше всего человек сдавали ОГЭ по обществознанию – 15,5 тыс. ребят, тогда как в прошлом году их было 17,82 тыс. Заметный рост популярности наблюдается у информатики и географии: эти предметы выбрали 16,98 тыс. (16,78 тыс. в прошлом году) и 15,54 тыс. (13,99 тыс. в 2025 году) учеников соответственно.

Средние баллы по результатам сдачи ОГЭ выросли почти по всем предметам: так, по русскому языку — с 3,61 до 3,8, физике — с 4,09 до 4,19, биологии — с 3,66 до 3,96, географии — с3,85 до 4,04. Спад наблюдается только по иностранному языку: в 2026 году средний балл составлял 4,36, в 2025-м — 4,43. Не прошли Государственную итоговую аттестацию 1,75 тыс. девятиклассников, что на 281 выпускника меньше в сравнении с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Приволжье» Михаил Пучков, доля девятиклассников, выбирающих после школы колледжи и техникумы, увеличилась до 65%. В прошлом году этот показатель был на отметке 60%. Проходной балл в техникумы и колледжи сохранился на уровне 4,8, однако здесь ситуация может разниться по всем учреждениям СПО. «Все зависит от направления и специальности. Чтобы попасть на самые востребованные направления, необходимо иметь средний балл в аттестате выше 4,8, но есть и те, куда можно поступить со средним баллом 3,3. Та же ситуация и с конкурсом на место: на некоторых специальностях может доходить и до того, что на одно место претендуют пять человек», — поделился господин Пучков.

Всего в Нижегородской области в учреждения СПО зачислено 25 тыс. человек, а заявки на обучение подавали 47,8 тыс. Самыми популярными направлениями при поступлении были машиностроение, педагогика, транспорт, информационные технологии и туризм.

По программам «Профессионалитета» в этом году подано больше 14 тыс. заявлений. Сейчас в рамках проекта в регионе работают 19 образовательно-производственных кластеров. Суть проекта — сформировать новую модель подготовки кадров для реального сектора экономики: по сокращенной программе, в тесном сотрудничестве и при финансовой поддержке работодателей. По словам Михаила Пучкова, дети поступают в техникумы и колледжи осознанно, так как уверены в том, что уже с начальных курсов могут применять свои навыки на практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

До 2027 года в регионе появятся еще шесть образовательных кластеров. Не все новые направления определены, но уже известно, что в Арзамасе появится кластер радиоэлектронной промышленности, а в Нижнем Новгороде — кластеры топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, машиностроительной и педагогической отрасли, а также клинической и профилактической медицины.

Депутаты считают, что растущая популярность СПО связана отчасти с тем, что дети не могут продолжить обучение в школе из-за укрупнения двух-трех девятых классов в один 10-й. Так, депутат заксобрания Алексей Антонов получил в этом году множество жалоб от родителей, чьи дети, имея хорошие результаты по олимпиадам и аттестат без троек, не могут попасть в 10 класс. Министр образования и науки региона Михаил Пучков отметил, что это «не системная проблема» — в ведомстве таких обращений мало, но пообещал, что «каждый случай будет отработан».

Егор Емельянов