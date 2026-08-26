Татарстан получил 64,9 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета
В бюджет Татарстана по состоянию на 1 августа поступили 64,9 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
Татарстан получил 64,9 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Субсидии составили 55,4 млрд руб., субвенции — 5,8 млрд руб., иные межбюджетные трансферты — 3,1 млрд руб. Дотации составили 220,2 млн руб., поступления из федеральных фондов — 332,9 млн руб.
Всего в этом году бюджет Татарстана планирует получить из федерального бюджета 96,2 млрд руб.