В бюджет Татарстана по состоянию на 1 августа поступили 64,9 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получил 64,9 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан получил 64,9 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Субсидии составили 55,4 млрд руб., субвенции — 5,8 млрд руб., иные межбюджетные трансферты — 3,1 млрд руб. Дотации составили 220,2 млн руб., поступления из федеральных фондов — 332,9 млн руб.

Всего в этом году бюджет Татарстана планирует получить из федерального бюджета 96,2 млрд руб.

Анна Кайдалова