В лагерях Самары этим летом отдохнули почти 24 тысячи детей

В Самаре за три месяца в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнули почти 24 тыс. детей. В числе отдохнувших также ребята из Республики Абхазия (город Сухум), Курской и Нижегородской областей и Республики Удмуртия. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

«Этим летом лагеря Самары достойно приняли ребят. Спасибо вожатым, воспитателям, педагогам-организаторам и всем, кто в течение трех месяцев работал, готовил вкусные обеды, проводил интересные мастер-классы. Без вашего профессионализма никакие стены не сделают отдых по-настоящему счастливым и безопасным. Надеюсь, подготовка к лету 2027 года у коллективов всех лагерей также пройдет плодотворно», — отметил глава города Иван Носков.

Руфия Кутляева