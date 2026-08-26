Бизнесмена из Оренбурга оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятку

В Оренбурге завершено судебное разбирательство в отношении местного предпринимателя. Его признали виновным в уголовном деле о даче взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили правоохранители, бизнесмен через посредника передал должностному лицу 245 тыс. руб., а взамен рассчитывал на умышленное занижение объемов потребляемой электроэнергии на своем объекте, а также на то, что технический контроль не будет проводиться.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн руб. Кроме того, у бизнесмена были изъяты и обращены в доход государства средства, переданные в качестве взятки, а также мобильный телефон, который использовался для связи с посредником. Ранее к уголовной ответственности был привлечен и взяткополучатель, уточняют в ведомстве.

Яна Вежлева