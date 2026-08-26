Стерлитамакская сода получила сертификат «Сделано в России»

Российский экспортный центр (РЭЦ) присвоил сертификат «Сделано в России» пищевой соде АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в АО «Росхим»). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе компании.

Сертификат присвоен в номинации «Надежность». Он позволяет продвигать продукцию российского производства на зарубежных рынках, а также дает право использовать знак национального бренда. Сертификация предполагает соответствие повышенным показателям качества и безопасности, увеличенный срок гарантии на эксплуатацию изделия, повышенный уровень функциональной безопасности и применение технологичных решений, зарегистрированных производителем.

БСК является крупным российским производителем пищевой соды (бикарбоната натрия). Содовое производство локализовано в Стерлитамаке, где располагается промышленная площадка «Сода». По итогам 2024 года на башкирскую соду пришлось 85,4% из 214,7 тыс. т бикарбоната натрия, произведенного в России.

Идэль Гумеров