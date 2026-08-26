Краевые власти вместе с операторами нефтепродуктов решают вопрос с поставками топлива в территории

Дефицит бензина АИ-92 и АИ-95 в ряде территорий Пермского края вызван ростом воздушных атак противника на предприятия ТЭК и перестройкой логистических цепочек. Все это приводит к ограничениям со стороны поставщиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Понимаем, где есть точки напряжения, на особом контроле — отдаленные территории, — написал губернатор Прикамья. — Решаем вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Прикладываем все усилия, чтобы имеющиеся свободные объемы направлять на нужды населения».

По словам Дмитрия Махонина, пока ситуация не нормализуется, приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту, производителям сельхозпродукции.