18-летнему жителю Ижевска вменили оправдание терроризма из-за картинки в соцсети

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело на безработного 18-летнего нациста из Ижевска. Он опубликовал в личном канале в мессенджере картинку с «символикой террористической организации с целью «оправдания идеологии терроризма». Как сообщили в ведомстве, ему инкриминировано публичное оправдание терроризма в сети (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы).

Изображение фигурант разместил в апреле. Его обнаружили сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Удмуртии. Подозреваемого водворили в ИВС. Следствие будет просить суд отправить фигуранта в СИЗО.