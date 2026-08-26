В Самарской области завершено благоустройство 65 общественных территорий — половина от плана

В Самарской области завершили работы по благоустройству на 65 общественных территориях. Всего в этом году планируется обновить 131 общественную территорию. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В число муниципалитетов, которые выполнили все запланированные мероприятия, входят: Сергиевский район, Жигулевск, Похвистнево, Камышлинский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский и Исаклинский районы. На финишной прямой (готовность 90–99%) находятся объекты в Сызрани, Чапаевске, Богатовском, Кошкинском и Борском районах, а также в Елховке. Всего на этой стадии находятся 39 объектов.

«Вместе с тем ряд муниципалитетов нуждается в усилении темпов работ. Подрядчикам поставлена задача использовать каждый погожий день и мобилизовать все резервы для завершения контрактов в срок и с надлежащим качеством», — обращают внимание в министерстве.

Руфия Кутляева