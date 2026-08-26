В Самаре за лето выросло число граффити с рекламой запрещенных веществ

С начала 2026 года в Самаре выявлено и уничтожено 104 граффити с рекламой запрещенных веществ. Незаконные надписи выявляют представители добровольной народной дружины совместно с сотрудниками департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации города. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Летний всплеск активности среди авторов незаконных граффити особенно заметен в августе, когда было обнаружено и ликвидировано 57 подобных надписей.

Механизм реагирования выстроен следующим образом: дружинники фиксируют незаконные граффити, передают информацию в районные администрации, затем управляющие компании обязаны оперативно устранить надписи. В случае неисполнения требований на УК могут быть наложены штрафы.

За первое полугодие 2026 года районные административные комиссии составили 35 протоколов по статье 4.23 Закона «Об административных правонарушениях Самарской области». Общая сумма штрафов составила 157 тыс. рублей.

Ответственность за нарушения предусмотрена статьей 6.13 КоАП РФ. Для граждан максимальный штраф составляет пять тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей.

Георгий Портнов