В дело о банкротстве «дочки» Газпрома хочет вступить ФНС

Инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «ГСПГТ Пермь» (дочерняя компания ООО «Газпром СПГ Технологии») требований в размере 6,7 млн руб. На данный момент оно оставлено без движения. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С заявлением о банкротстве компании в начале марта текущего года выступило ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», долг перед которым составляет 55 млн руб. «ГСПГТ Пермь» управляет заводом по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского района. Установка СПГ была смонтирована в конце 2014 года и стала пилотной площадкой ПАО «Газпром» по автономной газификации с использованием СПГ. Ее стоимость составила 2,2 млрд руб.

После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второго — в Коми-округе. В итоге «Газпром» заявил об отказе от проекта. Причиной стала низкая эффективность — долгое время загрузка первой установки СПГ не превышала 25%. Руководство «ГСПГТ Пермь» сообщало, что в 2021 году загрузка комплекса была низкой — около 40%, однако уже в 2022 году она выросла до 80%. По итогам 2025 года выручка общества составила 295,7 млн руб. (420 млн руб. в 2024 году), убыток — 22,2 млн руб. (чистая прибыль в 2024 году — 5,3 млн руб.).