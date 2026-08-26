В Оренбургской области горит 5 тысяч гектаров сухой травы

В Кувандыкском округе ликвидируют масштабный ландшафтный пожар: возгорание сухой травы в районе поселка Маячный охватило площадь 5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

На месте работают семь специалистов и три единицы техники МЧС России. Всего к тушению привлечено 55 человек и 29 единиц техники, также задействованы три боевых участка.

Спасатели сдерживают распространение огня, не допуская его подхода к населенному пункту. Работу осложняют жаркая и сухая погода, а также гористый рельеф местности, добавили в ведомстве. Угрозы поселку Маячный на данный момент нет.

Яна Вежлева