Башкультнаследие обязали вернуть на сайт информацию о замруководителя Айнуре Фархиеве

Как стало известно «Ъ-Уфа», прокуратура Башкирии внесла руководителю Башкультнаследия Салавату Кулбахтину представление из-за отсутствия на сайте ведомства сведений о действующем заместителе руководителя Айнуре Фархиеве.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Фархиев занимал должность заместителя начальника Башкультнаследия с апреля 2020 по март этого года пока не был уволен распоряжением премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. 1 июля Советский районный суд Уфы удовлетворил иск Айнура Фархиева и обязал немедленно восстановить его в должности. 3 июля господин Фархиев направил служебную записку с требованием вернуть информацию о себе в соответствующий раздел на сайте ведомства, но она была проигнорирована. По мнению господина Фархиева, Башкультнаследие нарушило закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов...». Об этом он проинформировал прокуратуру.

Надзорное ведомство с ним согласилось. Помимо представления, в отношении начальника Башкультнаследия возбуждено административное дело о неразмещении в интернете информации о деятельности государственных органов (ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ). Штраф по данной статье составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Идэль Гумеров