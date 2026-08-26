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В Красноглинском районе Самары выявили комиссионку, незаконно выдававшую микрозаймы

Прокуратура обнаружила комиссионный магазин, который под видом продажи бывших в употреблении товаров фактически выдавал микрозаймы. Нарушение выявлено на территории Красноглинского района. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Проверка показала, что организация использовала схему, с помощью которой обошла требования закона о потребительском кредитовании. Вместо оформления стандартных договоров займа магазин заключал с клиентами договоры комиссии на реализацию подержанных товаров.

В отношении владельца магазина были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов). Материалы переданы на рассмотрение в Красноглинский районный суд Самары.

Георгий Портнов