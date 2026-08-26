Марат Юнусов назначен директором СУРСИС Уфы

Директором Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений (СУРСИС) Уфы назначен Марат Юнусов, сообщил на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов.

Марат Юнусов родился в 1977 году в селе Бакаловка Хайбуллинского района. Он окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «механизация сельского хозяйства».

Он работал в разных организациях и учреждениях инженером-механиком, главным механиком, начальником административно-хозяйственного отдела. Последний год он был главным инженером Службы по благоустройству Демского района Уфы.

Ранее директором СУРСИС был Ильдар Ардаширов.

Майя Иванова