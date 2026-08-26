Максим Семяшкин назначен главным коммунальщиком Ульяновска

Глава Ульяновска Александр Болдакин объявил о назначении Максима Семяшкина на пост руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Кадровое решение было озвучено 26 августа в ходе заседания оперативного штаба.

Новому начальнику поставлены конкретные задачи: обеспечить своевременную подготовку города к отопительному сезону, усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и организовать проведение капитального ремонта в многоквартирных домах.

Максим Семяшкин родился в 1991 году в Ульяновске. Он окончил юридический факультет УлГПУ, проходил военную службу, а также работал помощником прокурора Ленинского района и юристом в управляющих организациях. С ноября 2025 года он занимал должность заместителя начальника управления ЖКХ.

Юлия Мокеева, ранее возглавлявшая ведомство, не покидает структуру. Она перейдет на должность заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.

Андрей Сазонов